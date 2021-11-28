Постачальники газу почали публікувати ціни на грудень: кому з українців доведеться заплатити більше

Основні постачальники газу вже опублікували тарифи на грудень 2021 року. Дедалі менше компаній залишають у лінійці місячні тарифи — більшість із постачальників пропонує споживачам переходити на річну оплату. Використувуються економічні методи переконання. Для тих, хто залишиться на тарифі «Місяць», рахунки виставлять у три-чотири рази вище, ніж із тарифом «Рік».

У грудні найвищий місячний тариф за газ встановлено компанією «ТАС Енергія» — 38,35 грн за кубометр. Ненабагато відстали Торгова електрична компанія (35 грн/куб) та «СвітлоГаз» (34,99 грн/куб). Для тих, хто перейшов на річний тариф, у того ж постачальника ціни одразу знизяться втричі — 11,22 грн/куб, 10,8 грн/куб та 9,99 грн/куб відповідно.

Найнижчі помісячні тарифи зараз у компаній :

«Енерджі Трейд Груп» — 7,78 грн/кубометр;

«Маргаз» (Маріуполь) — 7,99 грн/кубометр;

«Галнафтогаз» — 7,99 грн/кубометр;

«Полтавагаз збут» — 7,99 грн/кубометр.

Річні тарифи найвищі у компаній:

«Херсонрегіонгаз» — 14,9 грн/кубометр;

Херсонська обласна енергопостачальна компанія — 13,5 грн/кубометр;

«Стрийнафтогаз» — 11,99 грн/кубометр.

Найнижчі річні розцінки у «Енерджі Трейд Груп» — 7,79 грн/кубометр, а загалом у більшості постачальників річні тарифи встановлені в діапазоні 7,99−9,99 грн/кубометр.

Нагадаємо, фахівці прогнозують, що після опалювального сезону, коли закінчиться термін «заморозки» тарифів, газ стане дорожчим одразу на 15%. На думку голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, газовий тариф може піднятися і на 20%, а загалом комунальні послуги можуть стати дорожчими на 70%.

Фото pixabay.com

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