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Гроші

До 40 грн за кубометр: постачальники газу опублікували тарифи на грудень

12:59 28 листопада 2021
газ

Постачальники газу вже опублікували свої тарифи на грудень 2021 року. У наступному місяці річні тарифи зміняться несуттєво, натомість помісячні розцінки у деяких компаній наблизилися до позначки 40 гривень за кубометр. Найвищі місячні тарифи на грудень виставили такі компанії:

  • «ТАС Енергія» — 38,35 грн за кубометр. Вона ж була ціновим лідером і у листопаді, також пропонуючи газ по 38,35 грн/куб;
  • «ТЕК» (Торгівельна електрична компанія, Київ) — 35 грн/куб;
  • «Рітейл Сервіс» («СвітлоГаз») — 34,99 грн/куб.

Найнижчу ціну на газ у грудні виставила Енерджі Трейд Груп — 7,78 грн/кубометр.

«Нафтогаз України», який виступає для 600 тис. споживачів постачальником останньої надії, у листопаді пропонував фіксований тариф 7,96 грн/кубометр, але оголосив, що з 1 грудня умови зміняться.

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Нагадаємо, 2022 року українців хочуть перевести на розрахунки за газ не в кубометрах, а в кіловат-годинах.

Фото pixabay.com

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