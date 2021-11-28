З 1 грудня зросте прожитковий мінімум: якими будуть суми для різних категорій і що залишиться без змін

В Україні з 1 грудня 2021 року розмір прожиткового мінімуму, від якого залежать багато соціальних виплат, у тому числі пенсії та допомога на дітей, зросте і складе 2 тисячі 393 гривні.

Так, для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становитиме 2 100 гривень, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2 618 гривень. Для працездатних осіб він становитиме 2 481 гривень, а для громадян, які втратили працездатність — 1 934 гривні.

Низка деяких показників також зросте. Так, зокрема, зросте максимальна величина бази нарахування ЄСВ на місяць (з 1 грудня — 97 500 гривень), максимальний розмір нарахованого ЄСВ на місяць (з 1 грудня — 21 450 гривень), а також розмір мінімального страхового внеску ЄСВ на місяць із зарплати працівників та доходів ФОП (за себе), самозайнятих осіб та членів фермерського господарства (з 1 грудня — 1430 гривень).

У той же час, деякі показники залишаться без змін. Так, підвищення прожиткового мінімуму не вплине на низку показників, що встановлюються незалежно від його розміру та фіксуються протягом року. До таких показників відносяться: податкова соціальна пільга (ПСП), граничний розмір зарплати на місяць, до якої застосовується ПСП, добові, які працівник отримує, коли відправляється у відрядження, а також ставки єдиного податку (ЄСП).

Як писали «ФАКТИ», з 1 грудня в Україні також буде збільшено мінімальний розмір аліментів на дітей. Це також пов'язане із підвищенням прожиткового мінімуму. Загалом до прожиткового мінімуму в Україні прив'язано понад 180 видів соціальних виплат, а також штрафів, зборів, платежів та стягнень.

Також з 1 грудня в Україні підвищиться допомога з безробіття. Крім того, зростуть і пенсії.

254

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter