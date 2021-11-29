Акциз, військовий збір і не лише: українцям нагадали, які податки треба сплатити до 1 грудня

До 1 грудня підприємці мають сплатити кілька податків.

У Державній податковій службі нагадали, що у вівторок, 30 листопада, спливає термін сплати:

Акцизного податку за жовтень 2021 року (п. 57.1 ст. 57 та п.п. 222.1.1 п. 222.1 ст. 222 Податкового кодексу України);

Військового збору (з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень 2021 року — (п.п. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168, п. 161 підрозділ. 10 розд. XX Податкового кодексу України);

ПДФО (із загальної суми доходів у вигляді відсотків, нарахованих за жовтень 2021 року на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів, вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці (п. 1774). кодексу)); з нарахованого, але не сплаченого доходу за жовтень 2021 року (п.п. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168 Кодексу);

Плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень 2021 р. (п. 287.3 та п. 287.4 ст. 287 Податкового кодексу України);

Податку на додану вартість за жовтень 2021 року (п. 57.1 ст. 57 та п. 203.2 ст. 203 Податкового кодексу України);

Рентної плати за користування надрами у видобутку вуглеводневої сировини за жовтень 2021 року (п. 257.5 ст. 257 Податкового кодексу України); за користування радіочастотним ресурсом України за жовтень 2021 року (п. 257.5 ст. 257 Кодексу); за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за жовтень 2021 року (п. 257.5 ст. 257 Кодексу); за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за жовтень 2021 року (п. 257.5 ст. 257 Кодексу).

Нагадаємо, що з 1 грудня в Україні збільшується прожитковий мінімум та мінімальна зарплата, а також «прив'язані» до них виплати та платежі.

Фото з Pixabay.

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