Штрафи для ФОПів хочуть збільшити у 15 разів: за що пропонують карати

В Україні, де посилюється покарання для бізнесу за навмисну несплату податків, зборів та обов'язкових платежів, хочуть також запровадити суворішу відповідальність за неподання податкової та аудиторської звітності.

Як повідомляє finance.ua, відповідний проект закону минулого тижня схвалив Кабмін. Наголошується, що зараз адміністративна відповідальність передбачена лише за несвоєчасне подання або непредставлення аудиторських висновків, і що документ розширить обсяг відповідальності за порушення порядку надання податкової звітності та перелік суб'єктів, до яких застосовуватиметься така відповідальність.

Наразі порушників штрафують на 85−255 гривень. Документ передбачає збільшення штрафів до 1 700 — 2 550 гривень за перше порушення, а у разі повторного протягом року — до 2 550 — 4 250 грн. Тож розмір штрафів зросте більш ніж у 15 разів.

Штрафи за порушення порядку надання податкової звітності застосовуватимуться як щодо підприємств, установ, організацій, так і щодо ФОПів.

Наголошується, що на штраф можна буде очікувати у разі неподання таких документів:

податкової декларації платника єдиного податку (незалежно від групи, з I до IV);

декларації ФОП (на загальній системі оподаткування) про майновий стан та доходи;

податкової декларації з податку на прибуток підприємства;

податкової декларації з податку на додану вартість.

Нагадаємо, що у вівторок, 30 листопада, спливає термін сплати кількох податків за жовтень 2021 року, у тому числі, ПДВ, ПДФО, акцизного податку та військового збору.

Фото з Pixabay.

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