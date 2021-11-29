Оренда житла на Новий рік: що і де пропонують українцям та наскільки зросли ціни

Напередодні новорічних свят, коли в країні очікуються довгі вихідні, українці вже шукають для оренди будинки на Закарпатті (найбільшим запитом користується житло з басейнами та саунами), а також подають інтернет-запити на оренду квартир в Києві подобово, пише OLX Нерухомість.

Вже у жовтні найпопулярнішим запитом з оренди будинку на добу був «Карпати» — його вводили у пошуковому рядку майже 6 800 разів. Також користувачі намагаються знайти дім з басейном, дім з банею та житло у Буковелі.

Ціни на оренду будинків у жовтні в Києві становили 5 тисяч гривень на добу, в Одесі — 2,5 тисяч гривень, а в Яремче — 1200 гривень.

Найбільше квартир очікувано планують орендувати у Києві, Одесі і Львові. Ціни при цьому у вересні-жовтні збільшилися до 25%, а найбільше ціни зросли на оренду однокімнатних помешкань — у столиці їх наразі винаймають за 800 гривень на добу, а в Одесі і Львові — по 600 гривень. Вочевидь, до нового року ця вартість ще збільшиться.

А тим часом зірки сцени уже продумують святковий образ, заздалегідь обираючи вбрання та аксесуари, особливо для виступів і телепроеєктів.

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