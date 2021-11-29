«Нафтогаз» скасовує тариф «Річний»: що робити споживачам

Компанія «Нафтогаз України» наразі пропонує споживачам підключитися до тарифного плану «Фіксований» (він діє з травня 2021 року) — ціна за кубометр газу зафіксована на рівні 7,96 гривні до 30 квітня 2022 року. Цей тарифний план можуть обрати споживачі, які раніше були підключені до «Річного», який закінчується 31 грудня 2021 року.

«Ви платите рахунки за газ, як і раніше, до 25 числа місяця, наступного за розрахунковим. Отримуйте додаткову знижку 1 відсоток наступного місяця за оплату рахунку до 15 числа в особистому кабінеті або чат-боті» , — зазначають у НАК .

Фото НАК.

Нагадаємо, що «Річний», відправлений до «архіву», передбачав фіксовану ціну на газ протягом 12 місяців — споживачі щомісяця сплачували однакову суму та мали можливість перейти на інший тарифний план.

Нагадаємо, що постачальники газу опублікували свої тарифи на грудень 2021 року — річні тарифи зміняться незначно, а помісячні розцінки у деяких компаній впритул наблизилися до позначки 40 гривень за кубометр.

Фото з Pixabay.

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