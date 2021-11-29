27.06 / 27.30 30.40 / 30.80
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

«Нафтогаз» скасовує тариф «Річний»: що робити споживачам

11:21 29 листопада 2021
Газ

Компанія «Нафтогаз України» наразі пропонує споживачам підключитися до тарифного плану «Фіксований» (він діє з травня 2021 року) — ціна за кубометр газу зафіксована на рівні 7,96 гривні до 30 квітня 2022 року. Цей тарифний план можуть обрати споживачі, які раніше були підключені до «Річного», який закінчується 31 грудня 2021 року.

«Ви платите рахунки за газ, як і раніше, до 25 числа місяця, наступного за розрахунковим. Отримуйте додаткову знижку 1 відсоток наступного місяця за оплату рахунку до 15 числа в особистому кабінеті або чат-боті» , — зазначають у НАК .

Фото НАК.

Нагадаємо, що «Річний», відправлений до «архіву», передбачав фіксовану ціну на газ протягом 12 місяців — споживачі щомісяця сплачували однакову суму та мали можливість перейти на інший тарифний план.

Нагадаємо, що постачальники газу опублікували свої тарифи на грудень 2021 року — річні тарифи зміняться незначно, а помісячні розцінки у деяких компаній впритул наблизилися до позначки 40 гривень за кубометр.

Фото з Pixabay.

785

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ

До 40 грн за кубометр: постачальники газу опублікували тарифи на грудень

Джордж Камбосос-молодший

Камбосос після перемоги над Лопесом назвав свого наступного суперника — і це не Ломаченко

Усик та Джошуа

Джошуа готовий відмовитися від реваншу з Усиком: британець назвав свою умову

АЗС

Дефіцит бензину та дизпального, черги на АЗС та різке подорожчання пального: з чим пов'язана така загроза

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.