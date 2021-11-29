Страховий стаж: як враховується догляд за особою з інвалідністю при нарахуванні пенсії

До страхового стажу, який з 2022 року для виходу на пенсію у 60 років повинен становити не менше 29 років, включають і час, коли працездатні громадяни доглядали людину з інвалідністю І групи або особу, яка досягла пенсійного віку.

Щоправда, за однієї умови. Як повідомляє видання «На пенсії», час догляду увійде до стажу непрацюючої працездатної особи, якщо та отримує допомогу чи компенсацію за догляд.

«Статтею 11 Закону 1058 визначено, що загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають, зокрема, непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю чи за людиною, яка достягла пенсійного віку та за висновком установи охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу чи компенсацію згідно з чинним законодавством», — йдеться у повідомленні.

Раніше у Мінсоцполітики докладно пояснили, як можна зареєструватися у е-кабінеті осіб з інвалідністю. За допомогою цього сервісу можна, зокрема, онлайн подавати пакет документів для отримання технічних та інших засобів реабілітації.

Фото з Pixabay.

175

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter