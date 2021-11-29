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«Забув задекларувати майже 70 млн грн»: у НАЗК назвали порушників — нардепів та суддів КС

14:31 29 листопада 2021
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Депутати місцевих рад виявилися «лідерами» з «прихованого майна» у податкових деклараціях.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів керівник Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков.

«Цього року вже перевірили 806 декларацій. Загалом взяли у роботу понад 1200. Встановили порушень на 819 млн грн. Як не дивно, але найбільше прихованого майна виявили у деклараціях депутатів місцевих рад», — зазначив він і додав, що серед порушників законодавства є й керівники центральних органів влади.

Так, за словами Олександра Новікова, голова державної регуляторної служби у декларації вказав біткоїни на суму понад 13 млн грн, яких «фактично немає», а колишній віце-прем'єр-міністр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський — «недостовірні дані у сумі 260 тис. грн».

«До речі, найбільші незадекларовані суми під час перевірок виявляли у депутатів місцевих рад. Зокрема, депутат Одеської обласної ради Кутателадзе Олег забув внести до декларації 69,9 млн. гривень. Загалом у 60 деклараціях ми виявили порушення. Також це 9 народних депутатів: Сергій Шахов, депутатська група „Довіра“; Олег Кулініч теж із „Довіри“, Олександр Куницький та Ганна Колесник із „Слуги народу“ та інші» , — зазначила голова НАЗК.

За словами Олександра Новікова, у списку порушників є судді Конституційного суду. «Встановили порушення у деклараціях Віктора Кривенка та Олександра Касмініна. У їхніх деклараціях є ознаки карного злочину. Справи передані до НАБУ» , — зазначив він і додав, що у 1243 деклараціях виявили адміністративні правопорушення. Йдеться про декларування на суму менше ніж 1 млн 113 тис. грн.

Повний текст матеріалу «Про результати перевірки декларації Зеленського та у кого із депутатів конфіскували незаконне майно: розповідає голова НАЗК» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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