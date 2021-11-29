Скільки «Приват» заплатив компанії «Астерс» за юрпослуги: у ЗМІ назвали суму та програні справи

У листопаді 2021 року без конкурсу на посаду керівника юридичної служби АТ КБ «Приватбанк» було призначено Олега Лазовського, який, за даними Єдиного реєстру адвокатів України, здійснював адвокатську діяльність в адвокатському об'єднанні «Юридична фірма «Астерс». Її співзасновником та фактичним керівником є Олексій Дідковський, пишуть «Українські новини».

ЗМІ нагадує, що «Приватбанк» вже тривалий час співпрацює з компаніями «Астерс» Олексія Дідковського. За даними ЗМІ, вони отримали від «Приватбанку» за ведення юридичних проєктів у 2017−2020 рр. майже мільярд гривень".

«Згідно з даними Єдиного реєстру судових рішень, через надання недійсної довіреності представником компанії „Астерс“ АТ КБ „ПриватБанк“ у справі № 904/201/21 було відмовлено у подачі касаційної скарги щодо зняття арешту з об'єкта вартістю понад 300 млн грн, що унеможливило продаж об'єкта та отримання коштів банком», — повідомляють «Українські новини». За даними видання, представники банку також пропустили термін оскарження в іншій справі, а повторний позов спричинив необхідність повторної оплати судового збору у розмірі 794 тис. грн.

Крім того, як зазначає видання, саме адвокати «Астерс» представляли інтереси «Привату» як третьої особи у судових справах на 10 млрд гривень за 143 позовами Нацбанку до заставників. Як пишуть «Українські новини», провадження у цих справах було закрито, оскільки банк визнав наявність заборгованості та погасив мільярди гривень на користь НБУ.

Видання звертає увагу на суму виручки компанії «Астерс Консалт» у 2016-му, до початку судових позовів з колишніми власниками «ПриватБанку». За даними Youcontrol, вона становила до 11 млн грн. на рік.

«А вже 2018-го, коли були підписані договори з держбанком та регулятором, виручка злетіла до 290 млн грн (тобто у 26 разів!)», — повідомляють «Українські новини».

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