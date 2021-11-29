Кому у 2022 році підвищать мінімальну пенсію до трьох тисяч гривень

В Україні, де 1 грудня заплановано підвищення пенсійних виплат, прив'язаних до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, у 2022 році також заплановано кілька етапів збільшення виплат.

Як повідомляє «Мінфін», з 1 грудня зросте прожитковий мінімум (до 1 934 гривні) та «прив'язані» до нього пенсії. Так, пенсіонери з маленьким стажем отримуватимуть 1934 гривні замість 1845 гривень, які виплачуються зараз. Перерахують надбавки та підвищення до пенсії, які визначаються на базі прожиткового мінімуму, у тому числі надбавка за понаднормовий стаж.

У зв'язку із зростанням мінімальної зарплати (з 6 000 до 6 500 гривень) мінімальна пенсія для людей віком 65+ (зі страховим стажем понад 30 років у жінок та понад 35 років у чоловіків) зросте з 2400 до 2600 грн.

З 1 січня розпочнуться виплати підвищених державних пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ці пенсії обчислюватимуться виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року.

Також з цієї дати встановлюють 9-відсоткове підвищення пенсії за віком жінкам, які народилися 1962 року.

Станом на 1 березня 2022 року заплановано індексацію пенсійї. Індексацію поширять на виплати та категоріям пенсіонерів, які були виключені із цього механізму у 2017 році, а саме: державних службовців, науковців, журналістів, військових.

До речі, міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявляла, що наступного року мінімальна пенсійна виплата у людини віком від 70 років за наявності страхового стажу 35 років у чоловіка та 30 років у жінки буде не менша трьох тисяч гривень.

Нагадаємо, що з 29 листопада 2021 року на порталі «Дія» запрацював сервіс з оформлення та перерахунку пенсії — пенсіонер у режимі онлайн може заповнити анкету, завантажити документи та відправити заявку на обробку.

Фото з Pixabay.

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