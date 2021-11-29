Доведеться купувати додаткове обладнання чи програми: що чекає малий та середній бізнес з 1 січня

З 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) або програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО). Інакше на них чекають штрафи. Все це дуже ускладнить життя малого та середнього бізнесу. Таку думку «ФАКТАМ» висловила бухгалтер та податковий консультант компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster Ольга Пушко.

Бухгалтер уточнила, що для бізнесу з річним оборотом 1 мільйон гривень і вище глобально нічого не змінюється.



А «ФОПам», у яких обороти значно нижчі, потрібно витратитися — купити додаткове обладнання або програми, щоб працювати відповідно до нових вимог.

За її словами, на «залізне» РРО доведеться витратити від 6 до 20 тисяч гривень плюс 200−300 грн на щомісячне обслуговування. Програмне РРО буде дешевшим.

Загалом фіскальна реєстрація розрахункової операції під час використання ПРРО, за словами Оксани, відбувається так.

Коли касир пробиває чек, дані автоматично надсилаються на сервер податкової. Наприкінці дня касир формує у програмі Z-звіт — зведення всіх продажів за день — і відправляє його онлайн до податкової.

Що ж до покупця, то якщо йому потрібен фіскальний чек, то заклад, який працює з ПРРО, може надіслати його кількома способами: смс на мобільний телефон клієнта, на email клієнта або надрукувати на звичайному термальному принтері. Клієнт може перевірити чек за QR-кодом на сайті податкової.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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