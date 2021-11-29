Як новий прожитковий мінімум вплине на аліменти, допомогу на дітей та соціальні виплати

З 1 грудня в Україні підвищується прожитковий мінімум (ПМ). Вірніше, основні прожиткові мінімуми (деякі ПМ лишаться незмінними). Так, показник загального прожиткового мінімуму зросте з 2294 до 2393 гривень. Для дітей до 6 років він підніметься до 2100 грн, для 6−18-річних — до 2618 грн, для працездатних — 2481 грн, для осіб, які втратили працездатність — до 1934 грн. На попередньому рівні, встановленому на початок року, лишаються ПМ, з яких розраховуються зарплати прокурорів, суддів, податківців та деяких інших службовців: 1600 (для прокурорів) та 2102 грн. І наступного року підвищувати його не збираються.



Разом із прожитковим мінімумом підвищуються і привʼязані до нього виплати. Так, ПМ для дітей до 6 років складає грошовий еквівалент «пакунка малюка». З 1 грудня він встановлюється у розмірі 6300 грн. А мінімальний розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами повинен бути не меншим за 25 відсотків ПМ для працездатних, тобто складе 620 гривень і 25 копійок.



Також підвищується допомога на дітей одиноким матерям чи усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків. Її розмір дорівнює різниці між ПМ (відповідним віку дитини) та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні пів року. Тобто на кожну дитину максимальний розмір допомоги буде: 2100 грн (діти до 6 років), 2618 (6−18 років), 2481 (для учнів та студентів 18−23 років розмір допомоги вираховується із ПМ для працездатних).



Прожитковий мінімум впливає і на допомогу дітям, над якими встановлено опіку чи піклування: розмір допомоги — 2,5 ПМ (3,6 — для дитини з інвалідністю). У разі отримання дитиною стипендій, пенсій, аліментів, держдопомоги (крім соціальної допомоги на дітей з інвалідністю) розмір допомоги вираховується як різниця між 2,5 (3,5) ПМ та середньомісячним розміром інших виплат за попередній рік.



Таким чином максимальний розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, з 1 грудня становитиме: 5250 грн (7350 для дітей з інвалідністю) — для дітей до 6 років, 6545 (9163) — 6−18 років.



Допомога особі, що доглядає за хворою дитиною, якій не встановлена інвалідність, призначається у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Вона виплачується протягом пів року і з 1 грудня також зросте — до 1934 грн.



Соцдопомога інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю також зросте. Особам з інвалідністю з дитинства І групи (100% ПМ для тих, хто втратив працездатність) — до 1934 грн, II групи (80%) — до 1547,2 грн, III групи (60%) — до 1160,4 грн, дітям з інвалідністю (70%) — до 1353,8 грн.



Додатково також призначається надбавка на догляд, яка також зростає з 1 грудня. За особою з інвалідністю І групи підгрупи А (150% ПМ для осіб, які втратили працездатність) — до 2901 грн (плюс щомісячна доплата до розміру держсоцдопомоги з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А 6−18 років 445,8 грн). І групи підгрупи Б (100%) — до 1934,00 грн. За одинокою особою з інвалідністю II та III групи, що за висновком МСЕК потребує постійного стороннього догляду (75%) — до 1450,50 грн.



Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А (150% відповідного ПМ для дітей) складе 3150 грн до 6 років, 3927 — для 6−18-річних. Надбавка на догляд за іншою дитиною з інвалідністю (50% відповідного ПМ для дітей): 1050 гривень для дітей до 6 років і 1309 для 6−18-річних.



З прожитковим мінімумом збільшується і мінімальний розмір аліментів — як гарантований, так і рекомендований. Гарантований складає половину ПМ на дитину відповідного віку (1050 гривень для дітей віком до 6 років і 1309 для дітей 6−18 років). Рекомендований дорівнює відповідному ПМ — 2100 грн до 6 років та 2618 грн для дітей 6−18 років.



Максимальний розмір аліментів на одну дитину, встановлених судом, не може перевищувати 10 ПМ відповідно віку дитини — тобто 21000 і 26180 грн з 1 грудня. Але добровільно батьки можуть домовлятись і про більші суми.



Також прожитковий мінімум впливає на соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, які постійно проживають в Україні та мають середньомісячний сукупний дохід нижче за ПМ для сім'ї. З 1 грудня гарантований мінімум для призначення допомоги становить для працездатних (35% відповідного прожиткового мінімуму) 868,35 грн, для тих, хто втратив працездатність (100%) 1934 грн. Для дітей (130%): 2730 грн до 6 років, 3403,4 грн для 6−18-річних, 3225,3 грн для 18−23-річних, що ще навчаються.



А ще з 1 грудня зросте максимальний розмір допомоги по безробіттю (4 ПМ для працездатних), який становитиме 9924 гривні.



Що ще чекає на українців вже за кілька днів, читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Зарплати, пенсії, аліменти, ціни на газ та правила карантину: що зміниться з 1 грудня».

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