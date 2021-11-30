У податковій нагадали, які три виплати потрібно провести 30 листопада, а які можна «відкласти» через карантин

У Державній податковій службі нагадали бізнесу, які платежі слід провести до 30 листопада 2021 року включно.

Так, у ГУ ДПС у Харківській області повідомили, что вівторок — останній день сплати:

ПДВ за жовтень 2021 р.;

акцизного податку за жовтень 2021 р.;

авансового внеску з туристичного збору за листопад 2021 р. платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця;

рентної плати за жовтень 2021 р. за:

- користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- користування радіочастотним ресурсом України;

- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

- транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень 2021 р.;

ЄСВ гірничими підприємствами з доходу за жовтень 2021 р.;

ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень 2021 р.;

військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень 2021 р.;

ПДФО від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:

- процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

- процентів на вклади члена кредитної спілки.

Також податківці завважили, що оскільки до кінця грудня продовжує діяти карантин, то за несплату податків (крім ренти, ПДВ та акцизу) фінансових штрафів не буде.

Нагадаємо, що нещодавно Кабмін схвалив проект закону щодо посилення відповідальності бізнесу за неподання податкової та аудиторської звітності.

Фото з сайту ГУ ДПС у Харківській області.

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