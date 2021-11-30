Ціни на газ з 1 грудня: чому треба обрати собі газову компанію-постачальника та підписати з нею договір

З 1 грудня можуть змінитися тарифи «Нафтогазу» як постачальника «останньої надії» (ПОН). Як інформує «Нафтогаз України», ціна 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставлення), за якою Кабмін зобовʼязав компанію продавати газ тим споживачам, які обслуговуються у ній як у ПОН, діє лише до 30 листопада. Перед цим, нагадаємо, вартість газу для таких споживачів перевищувала 16 гривень. Тому їм пропонується обрати собі газову компанію-постачальника, підписавши з нею договір. Це можна зробити, наприклад, через сайт «Газотека».

Наразі в Україні діє понад пів сотні компаній, що постачають газ побутовим споживачам. Вісім з них знизили у листопаді тарифи. Ще четверо — знизили тарифи на грудень. Щоправда, ця знижка переважно становила кілька копійок на кубометр. Та у більшості постачальників діють річні тарифи з ціною до 8 гривень за кубометр. Найнижча ціна за річним тарифом — 7,799 в «Енерджі Трейд Груп». У цієї ж компанії найнижчий місячний тариф — 7,788 грн за куб. м. Найвищий річний тариф — 13,5 грн за куб — у Херсонської обласної енергопостачальної компанії. Найвищий місячний — 38,35 грн — у TAS Energy.

До речі: майже всі українські постачальники газу населенню нині купують його у «Нафтогазу» по 7,42 грн за кубометр.

Що ще чекає на українців вже з наступного місяця, читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Зарплати, пенсії, аліменти, ціни на газ та правила карантину: що зміниться з 1 грудня».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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