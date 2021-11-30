Українцям з 1 грудня підвищать пенсії та доплати за стаж: як збільшаться виплати

З середи, 1 грудня, в Україні збільшуються прожитковий мінімум та мінімальна зарплата, а також прив'язані до цих показників соціальні виплати.

Так, у зв'язку з плановим підвищенням мінімальної зарплати з 6 000 до 6 500 гривень збільшаться мінімальні пенсії для непрацюючих людей віком 65+ зі страховим стажем 30 років для жінок та 35 років для чоловіків — з 2 400 до 2 600 гривень, тобто на 200 грн.

Одночасно із збільшенням прожиткового мінімуму, у тому числі й для осіб, які втратили працездатність, мінімальна пенсія для пенсіонерів із мінімальним стажем зросте на 80 гривень — з 1 854 до 1 934 гривень.

А максимальна пенсія (десятиразовий розмір прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність) — з 18 540 гривень до 19 340 гривень, тобто на 800 гривень.

Буде збільшено й індивідуальні доплати за наднормативний стаж.

З 1 грудня зростуть і аліменти на дітей через збільшення прожиткових мінімумів для цих категорій громадян (до 2100 грн. для малюків до шести років та до 2618 грн. — для дітей віком 6−18 років). Мінімальний гарантований розмір аліментів (50% прожиткового мінімуму) складе для дітей до 6 років — 1050 грн, для дітей від 6 до 18 років — 1309 грн.

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Фото з Pixabay.

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