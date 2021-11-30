«Непомітний перерахунок»: експерт показав на прикладі, хто з пенсіонерів «не помітить» збільшення виплат із 1 грудня

З 1 грудня, коли в Україні зміняться пенсійні виплати, пов'язані зі збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, деякі категорії громадян, які вийшли на заслужений відпочинок, можуть цього і не відчути.

Так, видання «На пенсії» на прикладі жінки 1945 року народження із середньою зарплатою, яка вийшла на заслужений відпочинок у 2000 році, зі стажем 28 років показало, як загальний розмір пенсії може не збільшитися й залишитися на тому самому рівні.

Пенсія з 1 жовтня 2021 року становила 2 500 гривень, у тому числі:

передбачуваний основний розмір пенсії (стаж, помножений на зарплату) — 1519 гривень;

доплата до розміру мінімальної пенсії (до 1854 гривень) — 335 гривень;

доплата за 8 років наднормативного стажу (1519×8%) — 121,52 гривні;

надбавка особам віком 75−79 років, встановлена з 1 жовтня — 400 гривень;

доплата до 2 500 гривень, оскільки загальний розмір пенсії в цьому випадку не може бути меншим за зазначену суму (для жінок віком 75−79 років при стажі більше 20, але менше 30 років) — 124,48 гривні.

Зі зміною розміру прожиткового мінімуму з 1 грудня змінюються деякі складові пенсії, але її загальний розмір залишається незмінним.

Пенсія з 1 грудня 2021 року становить 2 500 гривень, у тому числі:

передбачуваний основний розмір (не змінюється) — 1519 гривень;

доплата до розміру мінімальної пенсії, тобто до 1934 гривень (збільшується на 80 гривень) — 415 гривень;

доплата за наднормативний стаж (не змінюється) — 121,52 гривні;

вікова надбавка (не змінюється) — 400 гривень;

доплата до 2500 гривень (зменшується на 80 гривень) — 44,48 гривні.

«Як бачимо, розмір однієї доплати збільшується і рівно на таку суму розмір іншої доплати зменшується. Тому загальний розмір пенсії з 1 грудня у цьому прикладі не змінюється. Але, на відміну від багатьох пенсіонерів, така жінка мала непоганий додаток до пенсії у жовтні, коли встановлювали доплати особам старше 75 років», — стверджує Сергій Коробкін.

Нагадаємо, що з підвищенням мінімальної зарплати збільшаться мінімальні пенсійні виплати для непрацюючих 65-річних пенсіонерів зі страховим стажем у 30 та 35 для жінок та чоловіків відповідно. Вони зростуть на 200 гривень — з 2 400 до 2 600 гривень.

Фото з Pixabay.

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