Фонд гарантування вкладів подав позови до власників та позичальників ліквідованих банків на 97 млрд грн

За даними Фонду гарантування вкладів, за перші три квартали 2021 року сума погашення вимог кредиторів становила понад 3 млрд грн. Станом на 1 жовтня 2021 року фондом подано 69 позовних заяв щодо 44 банків. Загальна сума позовних вимог становить 97 млрд грн. Про це повідомляється у розслідуванні «РБК-Україна» «Боргова яма. Хто з бізнесменів-банкірів найбільше винен Фонду гарантування вкладів».

«Крім того, фонд подав 26 цивільних позовів у кримінальних провадженнях щодо 19 банків, розгляд яких триває. Загальна кількість цивільних відповідачів — 58 осіб. Загальна сума пред'явлених вимог становить 15,9 млрд грн. Але всі ці цифри не скасовують сумних прогнозів — вже за 10 років дефіцит коштів фонду становитиме понад 80 млрд грн. І, що примітно, такому плачевному становищу фонд завдячує кільком бізнесменам-банкірам: Миколі Лагуну, Костянтину Жеваго, Григорію Гуртовому, Леоніду Климову. Їхні ж банки отримували найбільші обсяги рефінансування від НБУ», — пише «РБК-Україна».

У публікації перерахували збанкрутілі банки, через які фонд отримав зобов'язання.

«На них припадає 89,6 млрд грн боргів перед вкладниками: 15,8 млрд грн дісталося від «Дельта Банку», 10 млрд грн — «Фінанси та Кредит», 6,7 млрд грн — «ВАБ банк», 4,8 млрд грн — «Платинум Банк», 4,2 млрд грн — «Імексбанк», 3,8 млрд грн — «Фінансова ініціатива», 3,7 млрд грн — «Надра», 2,9 млрд грн — «Форум», 2, 7 млрд грн — «Хрещатик», 2,6 млрд грн — «Брокбізнесбанк», — наголошується у розслідуванні.

Для погашення боргів перед фізособами Фонд гарантування вкладів у 2014−2017 роках залучив 70 млрд грн від Національного банку та Міністерства фінансів України під ринкові 10−14% річних.

«РБК-Україна» зазначає, що сума боргу ФГВФО перед вкладниками майже вдвічі перевищує суму операції по заводу «Більшовик» і становить 2,7 млрд грн.

Нагадаємо, на початку 2014 року в Україні було 180 банків. Згідно з офіційною статистикою НБУ, протягом трьох років було визнано неплатоспроможними 88 банків.

У розслідуванні зазначають, що загальна заборгованість, яку фонд має сплатити у грудні 2031 року, становить 111,1 млрд грн, з яких 64,16 млрд грн — нараховані відсотки. За розрахунками робочої групи при Раді фінансової стабільності, фонд не зможе накопичити кошти в таких обсягах. Дефіцит коштів фонду становитиме понад 80 млрд грн.

«Поки що в судах розглядаються десятки позовів Фонду гарантування вкладів майже на 100 млрд грн, головні винуватці подій продовжують вести бізнес в Україні та потрапляти на сторінки журналів як успішні бізнесмени», — резюмує агентство.

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