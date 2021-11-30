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Гроші

Фонд гарантування вкладів подав позови до власників та позичальників ліквідованих банків на 97 млрд грн

14:55 30 листопада 2021
ФГВУ

За даними Фонду гарантування вкладів, за перші три квартали 2021 року сума погашення вимог кредиторів становила понад 3 млрд грн. Станом на 1 жовтня 2021 року фондом подано 69 позовних заяв щодо 44 банків. Загальна сума позовних вимог становить 97 млрд грн. Про це повідомляється у розслідуванні «РБК-Україна» «Боргова яма. Хто з бізнесменів-банкірів найбільше винен Фонду гарантування вкладів».

«Крім того, фонд подав 26 цивільних позовів у кримінальних провадженнях щодо 19 банків, розгляд яких триває. Загальна кількість цивільних відповідачів — 58 осіб. Загальна сума пред'явлених вимог становить 15,9 млрд грн. Але всі ці цифри не скасовують сумних прогнозів — вже за 10 років дефіцит коштів фонду становитиме понад 80 млрд грн. І, що примітно, такому плачевному становищу фонд завдячує кільком бізнесменам-банкірам: Миколі Лагуну, Костянтину Жеваго, Григорію Гуртовому, Леоніду Климову. Їхні ж банки отримували найбільші обсяги рефінансування від НБУ», — пише «РБК-Україна».

У публікації перерахували збанкрутілі банки, через які фонд отримав зобов'язання.

«На них припадає 89,6 млрд грн боргів перед вкладниками: 15,8 млрд грн дісталося від «Дельта Банку», 10 млрд грн — «Фінанси та Кредит», 6,7 млрд грн — «ВАБ банк», 4,8 млрд грн — «Платинум Банк», 4,2 млрд грн — «Імексбанк», 3,8 млрд грн — «Фінансова ініціатива», 3,7 млрд грн — «Надра», 2,9 млрд грн — «Форум», 2, 7 млрд грн — «Хрещатик», 2,6 млрд грн — «Брокбізнесбанк», — наголошується у розслідуванні.

Для погашення боргів перед фізособами Фонд гарантування вкладів у 2014−2017 роках залучив 70 млрд грн від Національного банку та Міністерства фінансів України під ринкові 10−14% річних.

«РБК-Україна» зазначає, що сума боргу ФГВФО перед вкладниками майже вдвічі перевищує суму операції по заводу «Більшовик» і становить 2,7 млрд грн.

Нагадаємо, на початку 2014 року в Україні було 180 банків. Згідно з офіційною статистикою НБУ, протягом трьох років було визнано неплатоспроможними 88 банків.

У розслідуванні зазначають, що загальна заборгованість, яку фонд має сплатити у грудні 2031 року, становить 111,1 млрд грн, з яких 64,16 млрд грн — нараховані відсотки. За розрахунками робочої групи при Раді фінансової стабільності, фонд не зможе накопичити кошти в таких обсягах. Дефіцит коштів фонду становитиме понад 80 млрд грн.

«Поки що в судах розглядаються десятки позовів Фонду гарантування вкладів майже на 100 млрд грн, головні винуватці подій продовжують вести бізнес в Україні та потрапляти на сторінки журналів як успішні бізнесмени», — резюмує агентство.

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