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Гроші

У Кабміні назвали дату початку виплат «тисячі від Зеленського» та пояснили, скільки буде діяти програма

14:56 30 листопада 2021
тисяча

Українці, які отримали необхідні дві дози щеплення проти коронавірусу, з 19 грудня почнуть отримувати анонсовану президентом Зеленським тисячу гривень.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Ірина Новікова, повідомляє «РБК-Україна».

Кошти будуть віртуальні. Їх можна буде використовувати на абонемент у спортзал, кінотеатр, театр, музей, авіаквитки та квитки на поїзд усередині України.

Скористатися нарахованою сумою можна протягом чотирьох місяців після того, як гроші надійдуть на рахунок. Якщо громадянин не використовує протягом цього терміну тисячу, її повернуть державі.

Програма стартує з середини грудня та триватиме протягом 2022 року.

До кінця року на неї буде виділено з бюджету близько 3 млрд грн. і стільки ж — на початку 2022 року.

Раніше повідомлялося, що розплачуватись віртуальною тисячею можна буде через програму «Дія» з віртуальної картки.

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