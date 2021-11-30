Рада ухвалила «ресурсний» законопроект: які податки зростуть для громадян та для бізнесу

Верховна Рада ухвалила скандальний закон щодо збільшення податкових надходжень до бюджету (проект № 5600). На етапі першого читання законопроект називали антиолігархічним, хоча положення документа передбачали збільшення зборів із малого та середнього бізнесу, фермерських господарств, власників нерухомості. До другого читання законопроект уже називали «ресурсним» і пояснювали, що його ухвалення потрібне для збалансування бюджету.

За закон проголосували 255 депутатів, зокрема 210 від «Слуги народу». Решту потрібних голосів дали «За майбутнє», «Довіра», «Батьківщина» та позафракційні.

Як повідомляє Інформуправління Верховної Ради, у тій версії документа, яку ухвалили в цілому, передбачені нововведення щодо сплати податків.

Для власників земельних ділянок

Для фізосіб, які мають право власності або право користування земельною ділянкою, не нараховують мінімальне податкове зобов'язання. Але це правило поширюється лише на ті ділянки, які на 01.01.2022 перебували в межах населених пунктів. Як пояснює депутат Галина Васильченко, більшість дрібних фермерів, які мають землю за межами населених пунктів, будуть змушені сплачувати понад тисячу гривень податку з кожного гектара, незалежно від того, чи вони отримували дохід чи працювали у збиток. Тобто фермери будуть змушені або здавати землю в оренду або продавати її.

Для власників нерухомості

Продаж третього та наступних об'єктів нерухомого майна оподатковується 18% від чистого доходу. Правило не поширюється на продаж майна, отриманого у спадок.

Для підприємців

Контролюючий орган має право через суд заборонити виїзд з України керівнику юрособи, якщо на платникові податків протягом 240 днів «висить» податковий борг.

Для фермерів

Для тих, хто продає власноруч вирощену сільгосппродукцію, збережено пільгу щодо звільнення від сплати ПДФО. Тим не менш, якщо раніше пільговиками вважалися власники ділянок менше ніж 2 га, то тепер розмір ділянки не важливий, а на пільги можуть розраховувати особи з доходом менше ніж 12 мінімальних зарплат (з 2022 року — 78 тис. гривень).

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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