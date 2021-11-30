У Міносвіти показали, як зміниться з 1 грудня 2021 року зарплата освітянам. Передбачається підвищити виплати шкільним вчителям на 8,4%. Це не ті обіцяні 15−20 тис. гривень, на які планувалося перейти у найближчі три роки. Тим не менш, у Міносвіти обіцяють, що зарплати становитимуть як мінімум 10 тисяч гривень.

Виплати збільшаться на 900−1300 грн залежно від посади, стажу та підтвердженої педагогічної категорії. Вчитель ІІ категорії, наприклад, отримуватиме 12 053 гривень, асистент вчителя — 11200 грн, керівник гуртка — 12053 грн, педагог-організатор I категорії — 11317 грн.

Міносвіти звертає увагу, що у таблиці наведено так звані «брудні» зарплати — до сплати податків та з урахуванням надбавок за вислугу років, спеціалізованих надбавок та частину так званих «оздоровчих». «Чиста» сума на руки буде на 20% меншою.

Середні зарплати освітян

Нагадаємо, у 2022 році в бюджеті планували закласти новий розмір надбавок педагогічним працівникам за престижність праці. Крім того, є можливість підвищити зарплату, пройшовши сертифікацію.

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