Новорічний ажіотаж, маркетинг та «генеральське» по 300 гривень: чим викликаний стрибок цін на сало

В Україні продовжують зростати ціни на сало. Причини тому — об'єктивні проблеми свинарських господарств і попит перед Новим роком. Але сало по 500 гривень за кілограм, нещодавно помічене на Житньому ринку в Києві, торговці називають маркетинговим ходом і стверджують, що реальні ціни набагато нижчі.

За даними асоціації «Свиноводи України», причини зростання цін на сало були закладені ще влітку-восени, коли подорожчали корми, підвищилися ціни на енергоносії. Рік у рік зростають витрати на оплату праці, податкове навантаження. Багато господарств переорієнтувалися на м'ясне свинарство. Сало стає нішевим продуктом, у виробництво якого вкладатися готові вкрай небагато бажаючих.

За інформацією УНІАН, на ринках Києва ціни на сало починаються зі 120 грн/кг. За так зване «генеральське» сало продавці хочуть 300 грн/кг. У Дніпрі сало в середньому коштує 150 грн/кг, у Львові — 70−120 грн/кг. Дорогим сало виявилось в Одесі, де за нього просять 200 грн/кг.

На популярних онлайн-майданчиках ціни на сало стартують з 80 гривень за кілограм, але покупці запевняють, що на ринку часом можна закупитися і по 50 грн/кг.

У селищах Волинської області сало пропонують по 90−95 грн за кілограм, у Луцьку ціни сягають 120−130 грн за кілограм. На Рівненщині сало пропонують по 130 грн/кг.

Сало по 120 грн/кг

На Харківщині солоне сало пропонують по 150 грн. Такі ж ціни на Волині, а на Рівненщині за сало просять у півтора рази більше — 260 грн.

Сало по 150 грн

Сало по 260 грн

Нагадаємо, середні ціни на свіже та солоне сало в Україні різко підвищилися у жовтні. У листопаді подорожчання продовжилося.

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