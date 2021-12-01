Доставка газу, опалення, холодна вода та світло: як зміняться тарифи з 1 грудня і хто заплатить більше

З 1 грудня населення може побачити нові суми у платіжках. Насамперед це стосується тарифів на газ та його доставку. Плату за опалення, воду та електроенергію було обіцяно не підвищувати до кінця опалювального сезону, але їхня вартість об'єктивно зростає, і перегляду розцінок не уникнути.

У грудні місячні тарифи на газ у ряду постачальників впритул наблизилися до 40 грн за кубометр. Наприклад, «ТАС Енергія» виставила на грудень тариф 38,35 грн за куб. Загалом помітна тенденція, що газопостачальні компанії поступово відмовляються від місячних тарифів і спонукають споживачів до укладання контракту на рік. У річних тарифах блакитне паливо пропонують переважно по 7,99−9,99 грн/кубометр, а найнижча ціна становить 7,79 грн/куб. (постачальник «Енерджі Трейд Груп»).

Вартість доставки газу з 1 грудня сильно залежить від регіону і може коливатися від 0,372 грн/кубометр у Києві до 2,148 грн/кубометр у Харкові, Миколаєві, Івано-Франківську, Тернополі. В середньому тариф на доставку у більшості областей становить 1,9−2,1 грн/кубометр.

Тарифи на електроенергію з 1 грудня не змінились. В силі залишаються затверджені у жовтні розцінки: 1,44 грн/кВт-година для тих, хто використовує до 250 кВт-год на місяць. Якщо лічильник «накрутив» більше за ліміт, електроенергія оплачується за тарифом 1,68/кВт-год.

Тарифи на опалення, відповідно до меморандуму між регіональною владою та Кабміном, зафіксовані до кінця опалювального сезону. Для тих, хто використовує в будинку електроопалення, цього сезону не діє колишня пільга на обсяг до 3000 кВт-год на місяць — платити доведеться на загальних підставах.

Тарифи на холодну воду та водовідведення у грудні зафіксовані на тому ж рівні, що минулого місяця. Вирішено, що до питання перегляду тарифів водоканали повернуться навесні. На відміну від населення водоканали платять за електроенергію за промисловими цінами, а у виробництві холодної води витрати на електроенергію становлять понад 50%.

Нагадаємо, незалежні експерти вже підрахували, якою є реальна ціна комунальних послуг, а Нацбанк склав прогноз, як зміняться тарифи після закінчення дії меморандуму з Кабміном.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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