Середня зарплата лікаря з 1 січня становитиме 24 тисячі, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням, пообіцяв зростання зарплат медикам у 2022 році.
Він заявив, що з 1 січня середня зарплата лікарів в країні буде близько 24 тисячі гривень, а мінімальна — 20 тисяч гривень.
Говорячи про пандемію коронавірусу, він нагадав, що кампанія зі щеплень починалася з дуже невеликих показників вакцинації, проте протягом року темпи серйозно наростили.
Також під час виступу у Раді Зеленський пообіцяв внести до парламенту до 10 грудня проект закону про економічний паспорт українця.
Фото — скріншот.252
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter