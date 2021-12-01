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Гроші

Середня зарплата лікаря з 1 січня становитиме 24 тисячі, — Зеленський

10:48 1 грудня 2021
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням, пообіцяв зростання зарплат медикам у 2022 році.

Він заявив, що з 1 січня середня зарплата лікарів в країні буде близько 24 тисячі гривень, а мінімальна — 20 тисяч гривень.

Говорячи про пандемію коронавірусу, він нагадав, що кампанія зі щеплень починалася з дуже невеликих показників вакцинації, проте протягом року темпи серйозно наростили.

Також під час виступу у Раді Зеленський пообіцяв внести до парламенту до 10 грудня проект закону про економічний паспорт українця.

Фото — скріншот.

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