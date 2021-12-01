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Кредити під 5% у гривні та квартири для ветеранів: що пообіцяв Зеленський

11:03 1 грудня 2021
Зеленський

Виступаючи у Верховній Раді із щорічним посланням, президент України Володимир Зеленський пообіцяв не лише збільшити зарплати медикам з 1 січня 2022 року, а й вирішити питання із забезпеченням квартирами ветеранів.

За його словами, чергу на квартири, в якій стоять ветерани бойових дій на сході України, «повністю закриють» наступного року, а потім вирішуватиметься проблема з житлом для українських військовослужбовців.

Він також заявив, що законослухняні платники податків зможуть взяти участь у програмі «Українська мрія» та отримати 5-відсоткові споживчі кредити для купівлі нерухомості, машин чи для здобуття освіти.

Зеленський також обіцяє подати до Ради до 10 грудня проект закону про «економічний паспорт». Йдеться про накопичення на рахунках маленьких громадян України коштів, які отримують за використання надр. Досягнувши повноліття, вони зможуть витратити ці гроші на освіту.

Фото Офісу президента.

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