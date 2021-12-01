До Нового року долар може коштувати понад 28 гривень: прогноз експертів

Стрімке падіння курсу національної валюти, яке почалося у листопаді, схоже, продовжиться й в грудні. Тільки за останній тиждень, з 24 листопада, долар подорожчав на 35 копійок, суттєво перевищивши психологічну позначку 27 грн. При цьому європейська валюта подорожчала одразу на 68 копійок, впритул наблизившись до рівня 31 грн за євро. У середу, 1 грудня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 27,21 грн за долар і 30,92 грн за євро. Девальвація гривні продовжується й на готівковому валютному ринку. В обмінниках долари можна здати в середньому по 27,08 грн, купити — по 27,32 грн; євро — здати по 30,57 грн, купити — по 30,98 грн. На думку експертів, падіння курсу гривні до долара та євро продовжиться та під Новий рік національна валюта може коштувати понад 28 грн за долар.

«За минулий тиждень курс долара до гривні зріс в усіх сегментах валютного ринку на 1,1−1,9%, — повідомив старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Йосуб. — Так, минулого вівторка офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, піднявся з 26,66 до 27,21 грн (+1,9%). Курси попиту та пропозиції долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей час зросли з 26,50−26,87 грн до 27,15−27,17 грн (+1,1%). Середні курси купівлі та продажу готівкового долара у банках за тиждень збільшились з 26,75−27,03 грн до 27,11−27,34 грн (+1,3% - +1,1%). При цьому різниця між середніми курсами продажу та купівлі скоротилася з 1% до 0,8% через швидше зростання курсу купівлі.

НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2021 році до 3%, заявив директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Володимир Лепушинський. При цьому регулятор прогнозує, що економіка України наступні роки зростатиме темпами близько 4%.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо на подальше зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар у банках — близько 27,4−27,6 грн. Що ж до довгострокових прогнозів, то, якщо у грудні ризики військового конфлікту не знизяться, інвестори продовжать втечу з країни й гривня продовжить падіння. До кінця місяця долар може торгуватися у діапазоні 27,8−28,3 грн, євро — у діапазоні 30,5−31,1 грн", — прогнозує Вадим Йосуб.

Хоча експерти наголошують на спробах держави зупинити падіння національної валюти.

«У вівторок долар США щодо гривні на міжбанку трохи послабшав, оскільки Нацбанк активно продавав валюту, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — Зусилля НБУ щодо зміцнення національної валюти принесли свої плоди — спекулянти виявилися безсилими. Торгова сесія вівторка щодо валютної пари долар/гривня завершилася на рівні 27,17 грн, курс євро зміцнився до позначки 30,87 грн.

Учора Мінфін України провів відносно успішний аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку було запропоновано держоблігації шести випусків у гривнях із термінами погашення у 6, 12, 18, 24, 36 та 72 місяці. Завдяки зростанню їхньої середньозваженої прибутковості до 13,25% річних, що підігріло інтерес інвесторів до цих паперів, до держбюджету було залучено 12,74 млрд грн. Однак за підсумками листопада нерезиденти скоротили свої портфелі в ОВДП на 3,07 млрд грн — до 91,73 млрд грн. Причини такої поведінки закордонних інвесторів мають політичний характер.

За даними Мінфіну України, минулого місяця загальний держборг нашої країни зріс на 0,66% - до 92,63 млрд доларів. Зазначу, що цей показник знаходиться на прийнятному рівні та не є загрозою макроекономічній стабільності. Мінекономіки погіршило свій прогноз щодо зростання ВВП України до 3%, тож у поточному році повністю подолати всі наслідки пандемії коронавірусу навряд чи вдасться. Це негативно позначиться на курсі гривні у довгостроковій перспективі.

Вважаю, що цього тижня долар щодо гривні зміцниться до 27,40 грн. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю продовжить зростання до позначки 30,85 грн", — вважає Андрій Гойлов.

За словами експертів, валютний ринок підігрівають побоювання політичної дестабілізації, а також ризики агресії, що зберігаються на східних кордонах країни.

«Гривня у перший день грудня торгується поблизу позначки 27,2 грн за долар, — повідомив керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Настрої на ринку змішані, що відбивається у широкому спреді. Ринок дещо розгублений після вчорашньої корекції, але зберігає рух у зону 27,5 грн за долар. При цьому очевидно, що вчорашній розпродаж валюти з боку держбанків був спровокований купівлею піврічних облігацій внутрішньої державної позики для рефінансування боргу. Сьогодні Міністерство фінансів України має погасити папери на 12,69 млрд грн та виплатити відсотки за семи випусками ОВДП. Для цього відомство залучило 12,7 млрд грн, з яких 8,3 млрд грн — за піврічними бондами. І очевидно, що майже весь обсяг взяли держбанки, щоби рефінансувати виплати за старими боргами.

Отримані сьогодні виплати з ОВДП можуть частково піти на купівлю валюти, що й закладається ринком. Тому гравці чекають на приплив ліквідності та нового етапу зростання курсу. Тим часом ринок підігрівають також побоювання політичної дестабілізації та ризики агресії, що зберігаються на східних кордонах країни. Саме ці ризики тиснуть на нерезидентів, які виходять з українських паперів. Зокрема, напередодні нерезиденти розпродали ОВДП на 305 млн гривень, а загалом з 15 листопада відтік склав 5,1 млрд гривень.

Тиск на гривню продовжує попит на валюту з боку енерготрейдерів і спекулянтів, тоді як головними продавцями валюти залишаться аграрії.

Найближчим часом очікуємо коливання у межах 27,15−27,30 грн за долар із можливим зростанням у бік 27,5 грн за долар", — прогнозує Андрій Шевчишин.

Не секрет, що курс гривні багато в чому залежить від рівня доходів населення та оподаткування таких доходів. З 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата в Україні зросла з 6000 до 6500 грн, або з 36,11 грн до 39,12 грн за годину роботи. Разом із мінімальною зарплатою підіймається й розмір мінімального страхового внеску з зарплати працівників, доходів ФОП та самозайнятих осіб та фермерів — до 1430 грн.

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