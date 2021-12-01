10 тисяч доларів до 18 років: стало відомо, як працюватиме «економічний паспорт українця»

Ідею президента Володимира Зеленського про економічний паспорт українця та про виплату юним громадянам країни доходів від українських надр ще до кінця не доопрацьовано. Новий паспорт поки обіцяють лише дітям, народженим після 2019 року. І навіть незважаючи на урізану кількість одержувачів доходу, сума, призначена від ренти кожній конкретній дитині, обіцяє бути вкрай скромною. Це випливає з тих даних, які депутати озвучили у Верховній Раді.

Нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев налаштований дуже оптимістично. Він сподівається, що власники економічного паспорта зможуть накопичити до 18 років еквівалент 10 тисяч доларів. Роздавати економічні паспорти планується дітям, народженим після 2019 року. Якщо врахувати, що щорічно в Україні народжується до 300 тисяч дітей, то на момент ухвалення закону потенційних учасників програми буде близько мільйона.

«Суть економічного паспорта українця полягає в тому, що кожна дитина отримує спеціальний рахунок. Рахунок щомісяця поповнюватиметься рентою від корисних копалин, що видобуваються в Україні. Сума буде накопичуватися і може бути використана дитиною після досягнення повноліття або на оплату навчання, або на придбання житла, або на інші цілі», — пояснив Гетманцев.

Вивчається варіант, щоб поповнювати рахунок не тільки відсотками від рентних платежів. «Я не виключаю, що відрахування будуть не лише від ренти, а й від інших платежів. Наприклад, від приватизації, імпортного ПДВ», — заявив Гетманцев.

А ось народний депутат Ярослав Железняк («Голос») не поспішає радіти за власників економічного паспорта. Доходи обіцяють бути не такими високими, як заявлено ініціаторами закону. За даними депутата, у бюджеті-2022 рента за користування надрами загальнодержавного значення оцінюється у 41 млрд. гривень. Якщо гіпотетично поділити доходи приблизно на мільйон власників економічних паспортів, сума буде більш ніж скромною.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, виступаючи у Раді, пообіцяв збільшення соціальних виплат у 2022 році.

Фото https://ua.depositphotos.com/

290

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter