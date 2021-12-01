Підвищення пенсій у 2022 році: кому, коли і скільки додадуть

Після того, як з 1 грудня в Україні зріс прожитковий мінімум, мінімальна зарплата, а відповідно — і розмір пенсійних виплат, на черговий етап підвищення пенсійних виплат можна чекати вже у 2022 році.

Так, у січні пенсії перерахують «чорнобильцям» та жінкам. Перші отримають підвищені виплати, які відповідатимуть п'ятиразовому розміру мінімальної зарплати, тобто. 32,5 тисяч. Щодо жінок, то тим, хто народився до 1962 року, обіцяно підвищити пенсії на 9%.

З 1 березня пенсії буде перераховано відповідно до зростання середньої зарплати та інфляції, причому це торкнеться у т.ч. виплат тим категоріям пенсіонерів, які були виключені з цього механізму у 2017 році, а саме: державних службовців, науковців, журналістів, військових, наголошує ресурс На пенсії.

Також у березні пенсіонери від 80 років та старші отримають щомісячну доплату до пенсії у розмірі 500 гривень, а пенсіонери віком 75−80 років — 400 гривень. Одночасно буде збільшено мінімальні пенсії людям похилого віку, які мають великий страховий стаж. Так, за наявності страхового стажу 20 для жінок та 25 років для чоловіків пенсіонери у віці 80+ отримуватимуть щонайменше 2600 грн., у віці 75−80 років — 2500 грн.

У квітні 2022 року буде проведено перерахунок виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати. Враховуватимуть стаж та заробітну плату.

Друге підвищення мінімальних пенсій, яке відбудеться на тлі підвищення прожиткового мінімуму, очікується у липні. У цей час виплати підвищаться з 1934 до 2027 гривень.

У жовтні 2022 року відбудеться розширення лінійки вікових доплат. Пенсіонерам 70−75 років почнуть доплачувати по 300 гривень, а за наявності 30 років стажу для жінок та 35 років для чоловіків, мінімальна пенсія становитиме 3000 гривень. Для тих, хто має 20−30 років стажу у жінок та 25−35 років у чоловіків, мінімальна пенсія зросте до 2500−3000 залежно від стажу.

Наприкінці 2022 року із черговим підвищенням прожиткового мінімуму мінімальні пенсії зростуть до 2093 гривень. А мінімальні виплати пенсіонерам, які мають 30 років стажу (жінки) та 35 років (чоловіки) становитимуть 2500 гривень.

Нагадаємо, 2022 року в Україні планують зрівняти пенсійні виплати для чоловіків і жінок.

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