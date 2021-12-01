Українців, які не зможуть пояснити походження грошей на покупку квартири, змусять сплатити податок

Міністерство фінансів та Фінансовий комітет Верховної Ради розробляє проект закону, який передбачає непрямі методи податкового контролю. Його новації в інтерв'ю «Фокусу» пояснив голова Комітету, «слуга народу» Данило Гетьманцев.

За його словами, якщо ви зробите дорогу покупку — квартиру, наприклад, або машину, податкова відстежить покупку по реєстру, порівняє з доходами, які у вас є, і якщо виявиться, що сума істотно перевищує ваші доходи і ви на запит податкової не можете пояснити, звідки у вас ці гроші, з цієї суми стягнуть податок у розмірі 18%

«Сьогодні величезна частина працездатного населення не показує своїх доходів. За минулий рік — це 10 млн людей», — констатував депутат.

Нагадаємо, з 1 вересня в Україні стартувала «податкова амністія». Про всі нюанси читайте в інтерв'ю Гетьманцева «ФАКТАМ» «З 2023 року ми знатимемо про всі закордонні активи наших громадян, — Данило Гетьманцев».

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