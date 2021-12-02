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Як в Україні виросли пенсії з 1 грудня: детальна інфографіка від ПФУ

9:11 2 грудня 2021
Пенсіонери

У Пенсійному фонді України докладно пояснили, у яких категорій пенсіонерів і наскільки збільшаться виплати після 1 грудня — дати планового зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Відповідна інфографіка розміщена на сторінці ПФУ у соціальних мережах. Нагадаємо, що наразі мінімальна зарплата становить 6 500 гривень, а прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — 1 934. Ці показники враховуються під час розрахунку різних пенсійних виплат.

Ексклюзивний матеріал «Зарплати, пенсії, аліменти, ціни на газ та правила карантину: що зміниться з 1 грудня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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