Як в Україні виросли пенсії з 1 грудня: детальна інфографіка від ПФУ

У Пенсійному фонді України докладно пояснили, у яких категорій пенсіонерів і наскільки збільшаться виплати після 1 грудня — дати планового зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Відповідна інфографіка розміщена на сторінці ПФУ у соціальних мережах. Нагадаємо, що наразі мінімальна зарплата становить 6 500 гривень, а прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — 1 934. Ці показники враховуються під час розрахунку різних пенсійних виплат.

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Фото з Pixabay.

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