Керівник фермерського господарства «Флора А. А.» Андрій Капріца, коментуючи схвалений Верховною Радою закон № 5600, яким запроваджується мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ) з гектара землі, вважає, що йому чинять опір середні та великі аграрії, які використовують тіньові схеми.

МПЗ — це загальна сума податків, яку кожен власник чи користувач землі має за умовчанням сплачувати до бюджету. У перехідний період (2 роки) цей мінімум встановлено на рівні 4% нормативної оцінки землі, надалі — 5%. Якщо сума всіх сплачуваних податків з 1 га виявиться меншою за МПЗ, аграрію доведеться доплатити різницю.

30 листопада закон № 5600 було схвалено у другому читанні голосами 255 народних депутатів. Фракції ОПЗЖ та «Європейська солідарність» намагалися заблокувати ухвалення та не голосували. Як відомо, близькі до цих фракцій великі бізнесмени Рінат Ахметов та Петро Порошенко мають відношення до агрохолдингів — HarvEast та «УПІ-АГРО» зі 127 тис. га та 108 тис. га в обробці відповідно.

«Для тих, хто працює легально та сплачує податки у повному обсязі, нічого не зміниться, переплачувати не доведеться. Якщо взяти мою область, то 5% вартості землі — це 1090 грн за гектар. Додати сюди єдиний податок, прибутковий, військовий збір та решту — виходить близько 5−6 тис. грн. Це в кілька разів більше за мінімум, який нам встановили», — підрахував Капріца.

На його думку, мінімальне податкове зобов'язання викликало такий резонанс, оскільки щонайменше третина сільгоспземлі в Україні перебуває в тіні: «Хтось її обробляє, збирає врожаї, заробляє гроші. Будь-який бізнес стане надприбутковим, якщо не сплачувати податки. Але це позбавляє шансів на нормальний розвиток легальних виробників».

Нагадаємо, МПЗ не поширюється на городи, присадибні ділянки, садові, дачні кооперативи. Закон покликаний підвищити ефективність механізму адміністрування податків, створити рівні умови для всіх учасників ринку та усунути безпідставні «податкові пільги».

Як раніше повідомляли у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, понад 8 млн га сільськогосподарської землі перебуває у тіньовій обробці, через що бюджети не одержують мільярди гривень податків щороку. Запровадження МПЗ дозволить скоротити тіньовий сегмент та принесе місцевим бюджетам до 15 млрд додаткових надходжень, починаючи з 2022 року.

Фото Pixabay

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