У якому випадку гроші за субсидію доведеться повернути: названі причини та умови

Домогосподарства, які отримують субсидії на оплату комунальних послуг, можуть їх позбутися, якщо вчасно не повідомлять у органи соцзахисту про, наприклад, працевлаштування раніше безробітного члена сім'ї або купівлю нерухомості. А у деяких випадках будуть змушені й повернути отримані раніше суми.

Докладно про причини, які тягнуть за собою повернення грошей державі, розповів керуючий партнер юридичної фірми «Горецький та Партнери» Олег Горецький виданню «На пенсії».

За його словами, найпоширенішими причинами є:

Отримання субсидії після смерті людини, на яку вона була оформлена. Члени сім'ї зобов'язані протягом 30 днів повідомити уповноважений орган про смерть одержувача. У процесі верифікації виявили 21 тисячу таких випадків.

Купівля одержувачем субсидії земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового споживання або оплата ним послуги на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Таких випадків виявлено 17,5 тисячі.

Одержувач субсидії не повідомив про наявність у нього чи членів сім'ї транспортного засобу, з дати випуску якого минуло менше 5 років. Зафіксовано 9,8 тисячі подібних випадків.

Громадянин отримував субсидію одночасно за двома різними адресами. Таких людей виявлено близько 10 тисяч.

«У всіх цих випадках орган соціального захисту населення повідомляє отримувачу субсидії про те, що йому було незаконно нараховано певну суму, і він має її повернути. Повернення може здійснюватися або у добровільному порядку, або, у разі відмови громадянина добровільно повернути суму надмірно виплаченої житлової субсидії, — у судовому порядку» , — зазначив експерт і додав, що у більшості випадків громадяни повертають гроші, не довівши справу до суду.

Раніше в Мінсоцполітики пояснювали, що розмір субсидії розраховується індивідуально та залежить від доходу, складу сім'ї та розмірів житла. Якщо 15% сукупного доходу сім'ї вистачає на те, щоб оплачувати комунальні послуги, субсидія такому домогосподарству не нараховується.

Фото з Pixabay.

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