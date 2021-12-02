Як родичам померлого пенсіонера отримати виплати, недоотримані ним за життя

Родичі померлого пенсіонера, які мають право на допомогу на похорон, можуть отримати й виплати, що недоотримала померла людині. По виплати може звернутися і довірена особа родичів.

«Органи Пенсійного фонду України провадять виплату недоотриманої пенсії на поточний рахунок члена сім'ї, який має право на отримання зазначеної виплати, або визначеного нотаріусом спадкоємця померлого пенсіонера» , — пояснює видання «На пенсії» .

Відповідно до законодавства, заяву про виплату недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера може подати представник заявника, який діє на підставі виданої йому довіреності, засвідченої нотаріально.

При цьому довірена особа має подати всі ті документи, які мав би подати сам заявник, якби звертався особисто. Також надається особистий документ та довіреність, що дає йому право звертатися від імені спадкоємця або члена сім'ї.

Виплата недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера до закінчення шести місяців з дня смерті особи виплачується членам його сім'ї, які проживали разом з ним на день його смерті.

Для виплати надається свідоцтво про смерть, документи, що підтверджують родинні стосунки, документ, що засвідчує особу заявника, паспорт чи інші документи, що підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті.

Відповідно до Сімейного кодексу, сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані загальним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Законодавством не визначено вичерпний список членів сім'ї, лише визначено критерії, за наявності яких особи вважаються сім'єю.

До кола членів сім'ї особи, щодо яких не застосовується ознака (вимога) ведення спільного господарства, належать його (її) дружина (чоловік), їхні діти та батьки. Ця категорія осіб належить до кола членів сім'ї померлого, яким призначаються пенсії у разі втрати годувальника.

З урахуванням викладеного, для здійснення виплати сум пенсії, яка належала пенсіонеру та залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, іншим родичам померлого, крім подружжя, дітей, батьків, без визначення належного спадкоємця нотаріусом у органів Пенсійного фонду України відсутні законні підстави.

Раніше повідомлялося, що розмір допомоги на поховання померлого пенсіонера дорівнює двомісячній пенсії, яку він отримував на момент смерті.

Фото з Pixabay.

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