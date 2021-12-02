На медиків — 2 мільярди, на кіно — мільярд: Рада затвердила держбюджет-2022

У четвер, 2 грудня, Верховна Рада затвердила Закон «Про Державний бюджет України на 2022 рік», доопрацьований до другого читання Кабміном та представлений у сесійній залі міністром фінансів Сергієм Марченком.

Як повідомляють в інформаційному апараті Верховної Ради, основні показники Держбюджету-2022 наступні:

доходи держбюджету — 1,322 трлн. грн;

видатки держбюджету — 1,497 трлн. грн;

граничний обсяг дефіциту — 188,798 млрд грн.;

надходження від рентних платежів — 71,25 млрд грн.

видатки на оборону — 6% ВВП.

Зокрема, на зарплати медикам спрямують 2,1 млрд грн.; на соціальну підтримку через запровадження карантину — 3 млрд грн.; на програму «Питна вода України» — 1 млрд грн.; на цифровізацію — 1,9 млрд грн.; на реконструкцію культурних пам'яток — 1,7 млрд грн.; на кіно — 1 млрд грн.; на розвиток аеропортової інфраструктури — 3,4 млрд грн.; на модернізацію залізничної інфраструктури — 4,3 млрд грн.; на закупівлю дорогих ліків, у тому числі на лікування СМА — 300 млн грн.; на підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення — 416 млн грн.

Також у документі закладено кошти на підготовку до запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування — 50 млн грн.

Документ підтримали 268 нардепів.

Серед тих, хто голосував, в основному, «слуги народу», «За майбутнє» та «Довіра».

Нагадаємо, що напередодні бюджетний комітет Ради, який зібрався на термінове нічне засідання, схвалив виділення цього року 19 млрд гривень «на дороги».

Фото ВРУ.

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