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У ЗМІ розповіли, скільки ще будуватимуть Подільсько-Воскресенський міст у Києві

16:58 2 грудня 2021
міст

Київська влада оголосила про плани будувати Подільсько-Воскресенський міст на Троєщину ще три роки та здати його у 2024 році, нагадує видання «Коментарі».

«Відомо, що у 2021 році Подільсько-Воскреський міст запущено не буде. Переправу, яка коштує вже понад 20 мільярдів гривень, буде повністю закінчено лише наприкінці 2024 року. Наступного року в цей інфраструктурний проєкт вкладуть майже 390 мільйонів гривень з міського бюджету та 548 мільйонів — з державного. Тільки за останній рік Подільський міст зріс у ціні на 8,7 мільярда гривень, у проєкті бюджету на 2022 рік зазначається, що через рік готовність переправи до запуску становитиме лише 54%», — констатують журналісти.

Видання також нагадує про плани міської влади до кінця 2027 року збудувати нову лінію метро на Троєщину. Повідомляється, що у 2022 році на будівництво метрополітену на Троєщину хочуть витратити 50 мільйонів гривень, але об'єкт буде збудований лише на 0,8%. Весь проєкт метро на Троєщину оцінюється у 15,3 мільярда гривень.

Нагадаємо, наймолодшу станцію київського метро «Теремки» було відкрито у 2013 році.

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