Підвищення пенсій з 1 грудня: у Кабміні роз'яснили важливі деталі

З 1 грудня в Україні перерахують пенсії. Перерахунок відбудеться за двома підставами — збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та зростанням мінімальної заробітної плати.

Прожитковий мінімум зросте з 1854 грн до 1934 грн, а мінімальна заробітна плата з 6 000 до 6 500 грн, нагадали у Мінсоцполітики.

Як це вплине на пенсії?

На 200 грн з 2400 до 2600 грн збільшиться мінімальна пенсія за віком для непрацюючих осіб віком від 65 років. Йдеться про тих пенсіонерів, які мають повний стаж (жінки 30 років та чоловіки 35 років).

На 80 грн збільшиться мінімальна пенсія, максимальна — на 800 грн.

Зросте надбавка до пенсії за понаднормовий стаж, а також інші надбавки, підвищення до пенсій (зокрема ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги).

В уряді підрахували, що у грудні 2021 року середній розмір пенсії становитиме 3980 грн, що на 546 грн (або на 16%) більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (3434 грн).

Очікується, що у 2022 році середньорічний розмір пенсії становитиме 4533 грн (у порівнянні з 2020 роком збільшення становитиме 940 грн, або 26%).

Раніше повідомлялося, кому та на скільки підвищать пенсії у 2022 році. А також про те, що уряд має намір наступного року зрівняти пенсійні виплати для чоловіків та жінок.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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