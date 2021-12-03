Точно вище 10 відсотків: міністр фінансів розповів, як зросте пенсія у 2022 році

В Україні з 1 грудня перерахували пенсії. Перерахунок зробили у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та зростанням мінімальної заробітної плати.

Дефіцит Пенсійного фонду у розмірі 205 мільярдів гривень покриється з держбюджету. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у кулуарах ВР, передає УНН.

Міністр зазначив, що пенсійні виплати індексуються за спеціальною формулою, яка враховує розмір інфляції та розмір середньої заробітної плати.

«Пенсія зростає на інфляцію, плюс середній розмір інфляції, плюс середній розмір заробітної плати — це показник, на який індексується пенсія. Його зараз неможливо встановити, але він точно буде вищим за 10%. Щобільше, пенсія зростає відповідно до зростання прожиткового мінімуму», — розповів Марченко.

Міністр також уточнив, що зростання пенсій залежить від категорії пенсіонерів. Ті, у кого мінімальна пенсія, отримають менше доплати, пенсіонери з високими пенсіями — більше.

Нагадаємо, 2 грудня народні депутати проголосували за Державний бюджет на 2022 рік. У документі заклали 50 млн грн на підготовку до впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність з 1 січня становитиме 1934 гривні, з 1 липня — 2027 гривень, з 1 грудня — 2093 гривні. Від цих показників залежать пенсії та інші соцвиплати.

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