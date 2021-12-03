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Проблеми з призначенням пенсії: на які моменти потрібно звернути увагу майбутньому пенсіонеру

10:46 3 грудня 2021
паспорт

Сьогодні в Україні призначення пенсії за віком визначається залежно від придбаного людиною страхового стажу.

У 2021 році мінімальна тривалість страхового стажу для оформлення пенсії за віком становить 28 років. У 2022 році у 60 років оформити пенсію за віком зможуть люди, які матимуть страховий стаж від 29 років.

Якщо людина не має такого стажу, то у 2022 році піти на заслужений відпочинок у 63 роки зможуть люди зі страховим стажем від 19 до 29 років. У 65 років — зі страховим стажем від 15 до 19 років.

Люди, які не мають 15 років стажу залишаться без пенсійних виплат. Вони зможуть розраховувати лише на соціальну пенсію і лише після досягнення 65 років. Ця сума буде нижчою за прожитковий мінімум.

У Мінсоцполітики порахували, що до 2028 року лише половина українців зможе вийти на пенсію у 60 років. 5% будуть змушені працювати до 65 років, а 40% - до 63 років.

З 1 січня 2004 року дані про страховий стаж перебувають у Реєстрі застрахованих осіб. До цієї дати головним документом для обліку стажу вважалася трудова книжка.

У записах трудових книжок часто бувають помилки, виправлення. Щоб підтвердити стаж за такі проблемні періоди, майбутньому пенсіонеру необхідно надати додаткові документи.

Це потрібно зробити у таких випадках:

- якщо неправильно вказані особисті дані або вони відрізняються від зазначених у паспорті;
- записи було зроблено не за встановленим порядком;
- для запису дат використано римські цифри;
- немає печатки або вона нечітка на запису про звільнення;
- запис заклеєний або виправлений маркером;
- відсутній запис про роботу у період до 1 січня 2004 року.

Якщо з якихось причин людина не може надати довідки та архівні документи, що підтверджують період роботи для призначення пенсії, це можна встановити на підставі показань двох свідків, які працювали з заявником на одному підприємстві.

Доказ стажу можна вирішити у судовому порядку.

Є варіант вийти на пенсію, не маючи певного стажу, але тоді його доведеться докупити. Тим, хто захоче докупити стаж, потрібно сплатити одразу всю суму протягом 10 днів після укладання договору.

Щоб укласти договір, потрібно звертатися до податкової служби.

«ФАКТИ» повідомляли, що в Україні зрівняють пенсії чоловіків і жінок.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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