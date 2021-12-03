У податковій пояснили, чи потрібно ФОПу на загальній системі оподаткування звітувати, якщо він у звітному періоді не отримував доходів

У податковій, де раніше роз'яснили, чому фізичні особи-підприємці не можуть приймати платежі за продані товари або надані послуги на свій персональний (не підприємницький) рахунок, розповіли про особливості декларування, якщо ФОП на загальній системі оподаткування протягом звітного періоду дохід від підприємницької діяльності не отримував.

У Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області нагадали, що ФОПи подають до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб.

Річну декларацію подають протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Разом з тим встановлено, що платник податків зобов’язаний за кожний встановлений Податковим кодексом України звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ має подавати декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Це застосовується до всіх платників податків, у тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.

Разом з тим у податковій декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначати й інші доходи, отримані як з джерел в України, так і за кордоном, а також відомості про суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахованого на доходи від підприємницької діяльності в розмірах, визначених відповідно до закону.

«Якщо протягом звітного періоду ФОП на загальній системі оподаткування діяльність не вела та дохід від підприємницької діяльності не отримувала, проте має інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, то вона подає податкову декларацію та додаток Ф2 до неї, у якому всі графи прокреслює. Якщо ж таких доходів не було, то у неї не виникає обов’язку щодо подання податкової декларації та додатку Ф2 до неї», — йдеться у роз'ясненні.

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики та ініціатор закону про розширене застосування РРО Данило Гетманцев закликав ФОПів «змиритися» з тим, що система фіскалізації набуде чинності з 1 січня 2022 року.

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Фото з сайту Головного управління ДПС у Дніпропетровській області

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