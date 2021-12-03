У жінок можуть бути проблеми з пенсією: у ПФУ пояснили, як їх уникнути

При виході на пенсію у жінок (нагадаємо, що з 2022 року страховий стаж для виходу на пенсію за віком у 60 років повинен бути не менше 29 років), які змінювали прізвище, виходячи заміж, а потім розлучилися, можуть виникнути певні проблеми.

Як пише видання «На пенсії», труднощі можуть виникнути у тих, кому треба буде підтвердити дівоче прізвище, оскільки свідоцтво про народження для цього не підходить. Вихід — отримання витягу з державного реєстру актів цивільного стану. Це можна зробити в будь-якому відділі РАЦС незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

У заяві на витяг вказують:

прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження особи;

серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.

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Подати заяву на отримання такого документа можна особисто або через законного представника:

до відділу державної реєстрації актів цивільного стану;

надіславши документи поштою (рекомендованим листом);

в електронному вигляді через мережу Інтернет з використанням веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» на сайті Мін'юсту.

Під час особистого подання заявки заявник надає паспорт громадянина України або паспортний документ та у відповідних випадках документи, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки.

У разі надсилання заяви поштовим зв'язком виписка з Реєстру надсилається заявнику поштою.

Якщо документи надсилаються в електронному вигляді через Інтернет із використанням веб-порталу, то подають заяву встановленої форми з накладенням кваліфікованих електронних підписів та відскановані копії необхідних документів.

До заяви додають документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру або повідомлення про реквізити платежу (коду квитанції) або підтвердження права на безоплатне отримання витягу з Реєстру.

Плата за видачу витягу з Реєстру складає 73 грн.

Раніше у Пенсійному фонді навели формулу розрахунку пенсії на підставі розміру заробітної плати.

Фото з Pixabay

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