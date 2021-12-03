Перерахунок пенсії в «Дії»: які документи потрібні та де забрати посвідчення

На порталі «Дія» тепер можна не тільки зареєструватися для отримання пенсії, оформити електронне пенсійне посвідчення, але ще й подати заявку на перерахунок пенсії. Про нову послугу для пенсіонерів повідомляє Мінцифри.

Розробники обіцяють, що подання заяви на перерахунок пенсії займе близько години. Необхідно зареєструвати особистий кабінет, підтвердити дані за допомогою «Дія. Підпис» або цифровим підписом (підійде файл, раніше згенерований банками або податковим органом).

Для подання заяви на перерахунок пенсії необхідно буде відсканувати та завантажити копії паспорта, ідентифікаційного коду, пенсійного свідоцтва. Знадобляться інші документи, на підставі яких буде перерахований розмір виплат.

Протягом 10 днів на електронну пошту надішле повідомлення про перерахунок пенсії. Послуга надається безкоштовно. Роздрукувати рішення можна в особистому кабінеті.

Щоб спростити взаємодію з пенсійними органами, розробники програми «Дія» пропонують пенсіонерам оформити електронне пенсійне посвідчення. Воно виглядає як пластикова банківська картка та містить електронний підпис пенсіонера. Забрати картку можна у банку на вибір заявника. Якщо є потреба не лише в електронному документі, а й у традиційній «корочці», її видає Пенсійний фонд за місцем оформлення пенсії. Із собою потрібно мати оригінал посвідчення особи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як через «Дію» можна подати заявку на субсидію та поміняти місце реєстрації.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров в інтерв'ю «ФАКТАМ» пообіцяв, що до осені-2022 буде завершено створення єдиного центрального реєстру соціальних виплат. При отриманні людиною якоїсь соцвиплати ця інформація з'явиться у всіх базах реєстру. Крім того, громадянам не потрібно буде носити із собою паперові документи, щоб отримати пенсію чи субсидію.

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