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Нові тарифи на розподіл газу: як зміняться ціни для споживачів

9:47 5 грудня 2021
Нові тарифи на розподіл газу: як зміняться ціни для споживачів

2022 року газові компанії знову мають намір підняти тарифи на розподіл газу — у середньому з 1,44 гривень за куб метр до 4,14 грн. Судячи з заявок, деякі газопостачальники мають намір вимагати значно більше. Наприклад, «Уманьгаз» планує підняти тариф на розподіл газу на 400% (до 8,91 грн/куб), а «Луганськгаз» — на 443% (до 8,41 грн/куб).

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, таке серйозне зростання тарифів на транспортування викликане тим, що до 40% у структурі тарифу займає ціна технічного газу, а він суттєво подорожчав.

«Сьогодні державна компанія „Нафтогаз“ перекладає недоліки своєї роботи на плечі споживачів, фактично минаючи облгази. Оператори лише взяли формулу, перерахували, і кажуть, що вони тут ні до чого. Можливо, у такому випадку НКРЕКУ варто переглянути цю формулу? Встановити обмеження на вартість газу для технічних потреб?» -допустив експерт у коментарі Обозрєвателю .

Він очікує, що різке зростання цін на розподіл газу відіб'ється не лише на звичайних споживачах (насамперед, які використовують газ для опалення), але й вдарить по теплокомуненерго та місцевих бюджетах, які взяли на себе відповідальність за збереження тарифів на постачання теплової енергії та гарячої води.

У свою чергу, у «Нафтогазі» впевнені, що оператори газорозподільних мереж не повинні допускати різкого зростання тарифів на розподіл палива, адже до них є питання в обсягах розподілу.

«Оператори ГРС їх завжди занижують, щоб мати тариф вище. Коли ми розраховуємо цей обсяг, ми перевіряємо факт та коригуємо розрахунок на фактичні дані. Зараз фактичні дані інші, знаменник інший. Тому, виходячи з цих двох факторів, ми не бачимо підстав для суттєвого зростання тарифів», — сказала член НКРЕКУ Ольга Бабій.

Тим часом «Нафтогаз» пропонує державному регулятору дозволити перевести всіх споживачів «останньої надії» на звичайний річний тариф. Якщо це станеться, домогосподарства отримуватимуть газ по 7,96 грн/куб. м (без урахування доставки). Якщо ж пропозиція не буде підтримана, то ціна на газ розраховуватиметься за затвердженою Кабміном формулою і може змінюватись щодня. Зважаючи на значне подорожчання газу на світових ринках, для українських клієнтів постачальника «останньої надії» зросте в ціні до 30 і більше гривень за кубометр.

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