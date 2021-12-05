Розрахунок розміру пенсії у 2021 році: ПФУ затвердив показники середньої зарплати

В Україні, де нещодавно підвищилися пенсії, Пенсійним фондом було затверджено показники середньої зарплати, які є базою для нарахування пенсійних виплат.

Дії ПФУ регламентовані законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». При розрахунку усереднених показників було враховано страхові внески, сплачені із зарплати (доходу).

Показники середньої заробітної плати для обчислення пенсії у 2021 році:

• за липень 2021 року — 12911 грн 88 коп.;

• за серпень 2021 року — 12397 грн 62 коп.;

• за вересень 2021 року — 13095 грн 82 коп.

Крім середньої зарплати, при розрахунку розміру пенсії враховуються:

• коефіцієнт страхового стажу (страховий стаж*1%);

• коефіцієнт заробітної плати (співвідношення індивідуальної зарплати до середньої по країні).

Отже, пенсіонери, які отримували менше за середню зарплату, можуть претендувати лише на мінімальну пенсію. Для українців, які отримували мінімальну зарплату, передбачено державні компенсації з бюджету, однак вони також отримують мінімальну пенсію.

Як писали «ФАКТИ», в умовах солідарної системи пенсійного забезпечення, яка зараз існує в Україні, ключовими факторами для визначення розміру пенсії є придбаний страховий стаж та заробітна плата, що отримувалася.

У статті 40 закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» йдеться, що для обчислення пенсії враховується зарплата (дохід) за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера можна враховувати зарплату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року.

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter