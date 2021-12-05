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Гроші

В Україні знову можуть запровадити держрегулювання цін: яких продуктів це торкнеться

11:31 5 грудня 2021
Гречана каша

Ціни на основні продукти харчування в Україні зростають щомісяця. Вирішенням проблеми народні депутати від «Слуги народу», груп «Довіра» і «За майбутнє» бачать відновлення скасованого у 2017 році державного регулювання цін на продукти харчування, що мають істотну соціальну значимість. Вони вже зареєстрували відповідний законопроект № 6374.

Держрегулювання цін на такі продукти харчування має здійснюватися шляхом встановлення граничної торговельної надбавки (націнки), яка може бути встановлена на рівні від 5% до 15% від відпускної ціни виробника.

Перелік продуктів харчування, які мають суттєву соціальну значимість, визначатиме уряд.

При цьому в обов’язковому порядку має бути запроваджене держрегулювання цін на крупу гречану, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого сорту, вермішель із борошна вищого сорту пшениці, молоко пастеризоване жирністю 2,5%, хліб житньо-пшеничний, батон із пшеничного борошна, яйця курячі категорії С1, тушку курячу, воду мінеральну негазовану, масло вершкове жирністю 72,5% та олію соняшникову.

Нагадаємо, що у Нацбанку очікують сповільнення темпів зростання споживчих цін до кінця поточного року до 9,6%, а наступного — вони мають повернутися до цільових 5%.

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