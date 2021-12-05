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Гроші

Не тільки індексація: Шмигаль розповів, хто з пенсіонерів точно отримуватиме 3 тисячі грн на місяць, а кому додадуть 200 грн із січня

16:08 5 грудня 2021
Пенсії в Україні

У 2022 році, крім планової індексації пенсій, передбачається також підвищення надбавок та доплат до них, а також встановлення мінімальних пенсійних виплат у розмірі 3 тисячі гривень для людей старших 70 років. Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

«З 1 грудня в Україні зросла мінімальна заробітна плата з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн. У зв'язку з цим також збільшилися пенсії. Зростання становитиме до 200 грн, залежно від стажу. Крім того, збільшуються надбавки та підвищення до пенсії, зокрема, ветеранам війни та особам, які мають особливі заслуги», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», Пенсійним фондом були нещодавно затверджені показники середньої зарплати, що є базою для нарахування пенсійних виплат.

Також нагадаємо, 1 грудня змінилися доплати за наднормативний стаж, доплати інвалідам та УБД. Перевірити свій стаж, відомості про зарплату та розмір призначеної пенсії можна в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду.

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