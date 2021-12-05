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Гроші

Поліція розпочала «полювання» на власників пасажирських бусів: як уникнути штрафу

17:59 5 грудня 2021
машини

Українці, які завезли старі автомобілі з Європи, стикаються з масою проблем, пов'язаних з їхньою легалізацією в Україні. Ті, хто не встиг під час пільгового періоду розмитнити, намагаються продати по запчастинах, щоб не платити величезні штрафи та повернути частину своїх грошей.

Наразі митники стали штрафувати власників мікроавтобусів, які в Європі були куплені як вантажні, а потім в Україні перероблені на пасажирські, пише передає UBR.

Розмитнити легально такі авто не можна. І якщо раніше деякі водії та митні брокери під час розмитнення користувалися тіньовими схемами, то тепер у зв'язку з розголосом та ситуацією з «євробляхами», ці схеми стали спливати.

Митники посилили перевірки. Експерти попереджають, що машини, які оформлялися переробленими, митники виявлять та оформлять відповідний протокол і на брокера, і на людину, яка бусик розмитнила.

Наразі розмитнити вантажний бус, який не відповідає Євро-5, неможливо.

Власникам таких автомобілів, щоб не нарватися на величезний штраф, експерти радять:
- відмовитися від авто на користь держави: привезти машину прямо на митницю, написати заяву, перевести бус у відповідний митний режим і закрити таким чином зобов'язання перед митницею;
- передати автомобіль державі — одній з військових частин.

Нагадаємо, митниця може перевіряти митні декларації протягом трьох років з моменту розмитнення авто. Вже є випадки, коли митники конфісковують навіть давно розмитнені автомобілі, знаходячи підробку у документах, на підставі яких машина потрапила до України.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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