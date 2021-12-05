Один раз упродовж року: у податковій пояснили, як ФОПу перейти на спрощену систему оподаткування

Щоб фізичним особам-підприємцям перейти з загальної системи оподаткування на спрощену, потрібно подати до податкової відповідну заяву. Про це нагадали у Дніпропетровському обласному главку ДПС.

Заява подається одним з наступних способів:

- особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України;

- державному реєстратору при державній реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізособи — підприємця.

У Податковому кодексі передбачено, що зареєстровані фізичні особи — підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування та ставку єдиного податку, встановленої для першої чи другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулася державна реєстрація

Підприємці третьої групи, які не є платниками ПДВ, вважаються платниками єдиного податку з дня їхньої держреєстрації.

Якщо ФОП перебуває на загальній системі оподаткування і хоче перейти на єдиний податок, він повинен подати заяву у податкову не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Перейти на спрощену систему оподаткування можна один раз протягом календарного року.

Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків та зборів з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування.

Законом не передбачено можливості відкликання ФОПами поданих ними заяв про застосування спрощеної системи оподаткування.

Раніше у податковій пояснили, чи потрібно ФОПу на загальній системі оподаткування звітувати, якщо він у звітному періоді не отримував доходів.

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