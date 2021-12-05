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Індексація пенсій у березні: кому з пенсіонерів збільшать суму виплат

20:29 5 грудня 2021
Індексація пенсій у березні: кому з пенсіонерів збільшать суму виплат

На щорічну індексацію пенсій, яку мають провести у березні 2022 року, а також на доплати та перерахунок пенсій деяким категоріям пенсіонерів у бюджеті-2022 передбачено 200,6 млрд гривень.

У Міністерстві соціальної політики уточнили, що крім індексації пенсій для всіх пенсіонерів і цієї суми покриють доплати військовим пенсіонерам.

Також перерахують пенсії людям з інвалідністю у складі ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Майже 3 млрд гривень передбачено на програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Гроші підуть і на додаткові виплати пенсіонерам віком 70−75 років. Доплати отримають 1,5 мільйона людей.

Мінімальна пенсія для людей віком від 70 років, які мають повний стаж, стане не менше 3000 гривень.

Також закладено кошти на підготовку до впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування — 50 млн грн.

Загалом на фінансування соціальних програм у бюджеті на наступний рік передбачено витрати в обсязі 319,2 мільярда гривень.

Нагадаємо, що 2 грудня Верховна Рада затвердила закон «Про Державний бюджет на 2022 рік».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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