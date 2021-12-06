Українцям перерахують пенсії: кому та коли збільшать виплати на 300 грн

У 2022 році заплановано кілька етапів підвищення пенсійних виплат, у тому числі індексація у березні, а також «вікові» доплати пенсіонерам.

Так, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, мінімальні пенсійні виплати у розмірі 3 000 гривень встановлять для людей старших 70 років.

А на осінь 2022 року заплановані доплати (по 300 гривень) для пенсіонерів у віці 70−75 років, як це було зроблено цієї осені для людей віком 75−80 років, яким почали доплачувати по 400 гривень. Люди у віці 80+ вже кілька років отримують надбавку 500 гривень.

Нагадаємо, що на січень 2022 року заплановано перерахунок пенсій ліквідаторам та постраждалим від Чорнобильської катастрофи. А у квітні — перерахунок виплат працюючим пенсіонерам. Ммінімальні пенсії буде підвищено влітку, після того, як зросте прожитковий мінімум.

Після грудневого підвищення «мінімалка» становить 1934 грн, а влітку ця виплата збільшиться до 2027 гривень.

Фото з Pixabay

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