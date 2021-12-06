В Україні спростили порядок надання субсидій, але не всім: хто зможе скористатися нововведенням

Закінчується двомісячний термін з початку опалювального сезону (жовтень 2021 року), протягом якого українці, яким складно сплачувати послуги ЖКГ, можуть подати заявку на субсидію, яку їм у разі надання держдопомоги нарахують з початку подачі тепла до будинків.

У тому числі й мешканці прифронтових районів, які внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України залишилися без тепло- або газопостачання та використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень. Кабмін ухвалив, що таким українцям субсидії нараховують з урахуванням соціальних нормативів споживання електричної енергії, передбачених для електроопалення.

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Разом із заявою на отримання субсидій таким громадянам потрібно надати акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та підтвердження органу місцевого самоврядування щодо відсутності тепло- чи газопостачання.

Також уряд ухвалив рішення про спрощення отримання держдопомоги й іншими категоріями громадян. Так, на держдопомогу можуть розраховувати домогосподарства:

якщо у власності є саморобний транспортний засіб або мотоцикл вартістю менше ніж чотири мінімальні заробітні плати менше 5 років;

якщо відсутні доходи у зв'язку з перебуванням у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря);

при придбанні житла за рахунок коштів, виділених із державного чи місцевого бюджету.

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Можуть претендувати на отримання субсидії й ті громадяни, які ще мають житлові приміщення, розташовані у селищах міського типу, а також ті, на які оформлено заповіт.

Нагадаємо, що претендувати на отримання держдопомоги можуть українці, які мають заборгованість з оплати послуг ЖКГ, але щоправда не всі. Субсидію не призначать за простроченої понад три місяці заборгованості за комуналку, термін позовної давності якої не закінчився і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Фото з Pixabay.

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